شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة المصري وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة المصري وإنبي

أقيمت اليوم الأحد مباراة وحيدة بمنافسات الدوري المصري جمعت فريقي المصري وإنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتواجد حسام حسن لاعب سموحة في صدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، بعد هدفيه في الأمس في مرمى أسوان، بينما يأتي أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ويوسف أوباما لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري في المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 7 أهداف.



ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري الممتاز

يحافظ الزمالك على صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وإنبي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

تعادل إنبي مع المصري 1/1

تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت، خط الدفاع: حجاج عويس، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوى، خط الوسط: إيزي إيميكا، جريندو، فريد شوقى، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، خط الهجوم: أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الوسط: صلاح ريكو، دينوبيتر، مهاب ياسر، محمد إسماعيل، كريم طارق، خط الدفاع: رامى صبري، إبراهيم يحيى، كريم فؤاد، على فوزي، خط الهجوم: إيبوكا.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 11 وما زال لديه لقاء مؤجل.