شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شيفيلد يونايتد يعلن رحيل مدربه كريس وايلدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، إن المدرب كريس وايلدر رحل عن النادي بالتراضي بعد الاستمرار في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وتولى وايلدر، البالغ عمره 53 عاما، المسؤولية في النادي الذي بدأ معه مسيرته في 2016 بعد احتلاله المركز 11 في الدرجة الثالثة.

وقاده للترقي مرتين في ثلاث سنوات وأفضل مركز له في دوري الأضواء في 28 عاما.

ويحل شيفيلد ضيفا على ليستر سيتي غدا الأحد.