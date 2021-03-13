شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سيراميكا يعلن جاهزية محمد مسعد لمواجهة وادي دجلة.. وإصابة ثلاثي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل إصابة الثلاثي عاشور الأدهم وأحمد غنيم ومحمود نبيل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فريد رضوان إن عاشور الأدهم تعرض لكدمة في الكاحل، بينما تم تأكد إصابة المهاجم أحمد غنيم بإلتواء في الكاحل، أما محمود نبيل فقد شعر بآلام في العضلة الضامة وسوف يخضع لآشعة غدًا الأحد.

ومن جهة آخرى، أكد الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي تعافي محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، من إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

وأكد استشاري التأهيل الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد مسعد أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بنجاح، وبات جاهزا من الناحية الطبية قبل لقاء وادي دجلة القادم في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد مسعد في مران الفريق كاملا مساء اليوم، وظهر بمستوى فني طيب، وأصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركات في التدريبات والمباريات الرسمية وفقا للرؤوية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم شعبان.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.