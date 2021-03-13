شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول حكام مباراة الزمالك والترجي التونسي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل إلى القاهرة في الثانية صباح الأحد الموافق 14/3/2021، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي، والمقرر لها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، بالجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة، الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكما للساحة، ويعاونه كل من مواطنه أوليفر كابين سفارى مساعدا أول، والأوغندي ديك أوكيلو مساعدا ثانيا، والرواندي لويس هاكيزمانا حكما رابعا، والمنسق العام السوداني عصام شعبان.

وكان عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أعلن رحيله عن الجهاز الفني للفريق، عقب انتهاء مران الفريق اليوم «السبت».

وكتب عبد السلام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك، أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق».

وكان الزمالك قد تعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الاستغناء عن البرتغالي جايمي باتشيكو بعد الفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأول.