شكرا لقرائتكم خبر عن وليد إبراهيم مدربًا لحراس الزمالك خلفًا للمستقيل عمرو عبدالسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس المرمى خلفا للمستقيل عمرو عبدالسلام الذي رحل عقب تولي باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك بساعات قليلة نظرا لعدم شعوره بالراحة.

ومن المفترض أن يقود وليد إبراهيم تدريب حراس الزمالك لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي، وفقا لرغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

أعلن عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق، عقب انتهاء مران الفريق اليوم «السبت».

وكتب عبدالسلام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك، أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق».

وكان الزمالك قد تعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الاستغناء عن البرتغالي جايمي باتشيكو بعد الفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأول.