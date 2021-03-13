شكرا لقرائتكم خبر عن آري بابل يقود أنجولا أمام جامبيا في تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأنجولي عن استدعاء آري بابل جناح النادي الاسماعيلي إلى المعسكر القادم، استعدادا لمواجهة منتخب جامبيا، وفقا لما نشره موقع الإسماعيلي.

ويخرج المنتخب الأنجولي لمواجهة نظيره الجامبي يوم ٢٥ مارس المقبل، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وانضم بابل إلى قلعة الدراويش مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي بريميرو دي أوجستو الانجولي، ومازال اللاعب يبحث عن أولى أهدافه مع النادي الإسماعيلي بعد مرور ١٥ جولة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

آري بابل يربك حسابات الإسماعيلي قبل مباراة طلائع الجيش في الدوري

عزل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور محمد طه مهنا، اللاعب الأنجولي آري بابل نجم الفريق، وإبعاده عن المران بعد تعرضه لنزلة برد حادة. وفضل الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي إراحة بابل وعزله في مقر إقامته، لحين إجراء مسحة طبية عاجلة، مساء السبت، لحسم إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأصفر غدًا الأحد لمسحة طبية، قبل لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأعلن الإسماعيلي خلال الساعات الماضية جاهزية الثنائي العائد من الإصابة عبد الرحمن مجدي وعبد الله جمعة لاعبا الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط. في ، أعلن الإسماعيلي تعيين أشرف خضر مدرباً عاماً مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني.