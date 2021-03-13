شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بيراميدز تشيد بجهود ممدوح عيد في فرض الانضباط على اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر أن هناك حالة من الرضا من جانب إداراة نادى بيراميدز عن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والذى نال شادة من جانب إدارة النادي بعد حالة الانضباط التي فرضها على اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن ممدوح عيد حظى بالإشادة من جانب إدارة النادي بعد استعادة الفريق الانتصارات التي حققها خلال الفترة الماضية في جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم سواء في الدوري والكأس والكونفيدرالية.

وتأمل إدارة النادي في المنافسة بقوة هذا الموسم للحصول على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية إلى جانب المنافسة على البطولات المحلية.