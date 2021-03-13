شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصارع الأهلي والزمالك على أقوى هجوم في الدوري المصري «يمتلك الهداف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يمر فريق سموحة السكندري لكرة القدم حاليا بحالة فنية رائعة تحت قيادة أحمد سامي الذي استطاع أن يعيد أمجاد الموج الأزرق منذ صعوده لمسابقة الدوري المصري الممتاز منذ ما يقرب من 10 سنوات أو أكثر بقليل.

مشوار سموحة في الدوري

أحمد سامي حقق أرقام مميزة بعد خوض الفريق السكندري 15 مباراة استطاع أن يفوز في 4 مباريات، وتعادل في 10 آخرين، وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك.

ترتيب سموحة في قائمة الأكثر تسجيلًا

يحتل فريق سموحة المركز الثالث في الفريق الأكثر تسجيل في الدوري الممتاز موسم 2020 – 2021، برصيد 22 هدفا، خلفا لقطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك الذين سجلا 23 هدفا، مع العلم أن الأهلي لديه 3 مباربايات متبقة لم يخوضها نظرا لارتباطاته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية وحاليا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سموحة صاحب أكبر فوز في المسابقة حتى الآن

حقق سموحة أكبر فوز بالدوري هذا الموسم بعد ما تغلب على أسوان بخماسية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب أسوان ضمن الجولة 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سموحة يمتلك هداف الدوري

ترتيب هداف الدوري المصري الممتاز 2021، بعد انتهاء مباراة سموحة وأسوان، الموافق 12/3/2021، والذي فاز به الفريق السكندري بخماسية نظيفة دو رد، تغير ترتيب الهدافين، وأصبح حسام حسن مهاجم سموحة المتميز، صاحب الصدارة برصيد 8 أهداف.

وجاء 3 لاعبين محتلين المركز الثاني برصيد 7 أهداف، وهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش - يوسف أوباما لاعب الزمالك - عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي.

وفي المركز الثاني لترتيب الهدافين، يأتي أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا والمعار من الأهلي برصيد 6 أهداف- وبنفس الرصيد يأتي رمضان صحبي لاعب بيراميدز، رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري.

وفي المركز الثالث يأتي عمرو جمال لاعب طلائع الجيش- عمرو السعيد لاعب الجونة المعار من الزمالك- مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار من الزمالك برصيد 5 أهداف لكل منهم.