شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بالأكسجين لعلاج المصابين وتقليل فترات الغياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، اللجوء إلى العلاج بالأكسجين للاعبين الذين يحتاجون لفترات طويلة للعلاج من الإصابات وذلك لتقليل فترة العلاج بعدما شهدت الفترة الماضية تأخر علاج بعض اللاعبين وتجدد إصابات الاخرين وأخرهم على معلول الظهير الأيسر الذى تعرض لتجدد الإصابة فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة تقارب الشهر.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن اللجنة الطبية سوف تناقش الملف العلاج بالأكسجين وسيتم عرضه على مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الطبى بالأهلى بهدف حل أزمة الغيابات الطويلة لعناصر الفريق والتى حرمت الأهلى من الاستعانة بنجومة فى المباريات الرسمية مؤخرا على الصعيدين المحلى والأفريقي.

والمعروف أن العلاج بالأكسجين عبارة عن استنشاق الأكسجين بنسبة 100% ولكن تحت ضغط عال، مما يؤدى إلى تخلص الجسم من السموم والبكتيريا وعلاج العديد من الأمراض المزمنة كما أن الأكسجين يعتبر عاملا مهما فى علاج الجروح والكسور والقرح، حيث يساعد على سرعة التئام الجروح ويقلل من فرص التلوث بالبكتيريا، لكونه عاملا محفزا لكرات الدم البيضاء المسئولة عن محاربة العدوى الميكروبية، كما أن الأكسجين تحت ضغط يقتل بعض أنواع الميكروبات، ويساعد أيضا على تكوين شعيرات دموية جديدة للأنسجة التى تعانى من نقص فى الأوعية الدموية وليس له آثار جانبية.

وتلجأ بعض الاندية الاوروبية لاستغلاله فى علاج إصابات الرياضيين خصوصا لاصابات الشد العضلى والتمزقات والتى تؤدى إلى تورم مكان الإصابة، نظرا لتراكم السوائل الزائدة فى الأنسجة الضامة، ويؤدى هذا إلى انضغاط الأوعية الدموية مما يقلل من وصول الأكسجين إلى مكان الإصابة، نتيجة لهذا تعانى الخلايا والأنسجة فى مكان الإصابة من نقص الأكسجين، مما يؤدى إلى بطء عملية الشفاء.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء القادم فى الثالثة عصرا على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.