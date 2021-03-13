شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد خلال 720 دقيقة مع جالاتا سراي «سجل في 6 وغاب في مباراتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي منذ انضمامه لفريقه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية عن التهديف للمرة الثانية خلال لقاء قيصري سبور الذي فاز به جالاتا سراي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي أقيم على أرض ملعب استاد قيصر أتاتورك.

سجل فالكاو الهدف الأول وأضاف هنري أونيكورو الهدف الثاني والثالث لفريق جالاتا سراي ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 61 خلفا للفريق بشكتاش المتصدر لجدول المسابقة برصيد 63.

ولعب مصصفى محمد مع جالاتا سراي 8 مباريات بما يقرب 720 دقيقة داخل المستطيل الأخضر في بلاد الأناضول، سجل في 6 متتالين 5 في الدوري وواحدة في الكأس التركي، غاب عن التهديف في لقاءين، الأول خلال اللقاء الذي طرد فيه أمام أنقرة جوجو، والثاني أمام قيصري سبور.

وكان مصطفى محمد، مهاجم فريق جالاتا سراى التركى أصبح حديث الصباح والمساء في بلاد الأناضول منذ قدومه للدورى التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادى الزمالك المصرى.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية، أصبح مصطفى محمد يحقق أرقاما قياسية بخلاف تسجيله 6 أهداف متتالية في 6 مباريات، الأناكوندا المصرى فقد سجل 5 أهداف في الدوري بثماني تسديدات فقط على المرمى، فهو لاعب يذهب لهدف كل 80 دقيقة وفقا لما نشرته الشبكة الإحصائية.

وفي سياق آخر، تغنى موقع صحيفة ماركا الإسبانية بالمهاجم المصرى مصطفى محمد وقال: «أضاءت أرض الأهرامات فرعونا جديدا في عالم كرة القدم داخل فريق جالاتا سراى وأن المهاجم مصطفى محمد سيصبح رابطا جديدا للسلالة التي بدأت في أوروبا من قبل مواطنيه حسام حسن وأحمد حسام ميدو وعمرو زكي والنني وصلاح.

ونشر التقرير تصريحات لمدرب جالاتا سراى فاتح تريم الذي أثنى على أداء مصطفى محمد قبل لقاء أنقرة جوجو الذي ينطلق غدا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقال: «لديه أسلوب لعب رجولي، يقف قويا، وفي نفس الوقت سريعا ليس من السهل العثور عليه».

تشكيل جالاتا سراي أمام قيصري سبور

فيرناندو موسليرا - تايلان أنتاليالي - راداميل فالكاو - إمري أكبابا - دياندري يدلين - كريستيان لوينداما - مصطفى محمد - مارسيلو ساراتشي - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - جيدسون فرنانديز. ويحتل جالاتا سراي الترتيب الثاني برصيد 58 نقطة، في المقابل يحتل قيصري سبور المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

يخوض فريق جالاتا سراي لقاء هاما اليوم في الدوري التركي الممتاز عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، حيث يحظى لقاءات جالاتا سراي بمشاهدة كبيرة منذ انتقال مصطفى محمد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الزمالك المصري المتعثر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واضطر لتغير جهازه الفني وإقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون، المدرب الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

تنقل شبكة بين سبورت القطرية اليوم مباراة جالاتا سراي الذي يقوده مصطفى محمد على قناة beIN Sports HD 1 TR، حيث اعتاد المصريون منذ فترة على مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالمهاجم مصطفى محمد على قنوات أخرى أو مواقع البث المباشر نظرا لعدم إتاحة كافة مباريات الدوري التركي على القناة القطرية.