شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ألمانيا السابق يعرض نفسه لخلافة لوف فى تدريب الماكينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب لوثر ماتيوس اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الألماني لكرة القدم سابقاً، عن استعداده لخلافة يواخيم لوف في تدريب منتخب بلاده، بعدما أعلن الأخير، الثلاثاء الماضي، تنحيه عن منصبه بعد نهاية كأس أمم أوروبا في يوليو المقبل.

وقال ماتيوس الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 1990، لشبكة «سكاي»، السبت: «سيكون ذلك بمثابة التزام مني لكرة القدم، سأستمع إلى أي عرض».

لكن ماتيوس (59 عاماً) صاحب الـ150 مشاركة مع المنتخب الألماني، أكد أنه لا يحتاج بالضرورة إلى المنصب، أما هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ والمساعد السابق للوف في تدريب منتخب ألمانيا أثناء الفوز بلقب مونديال البرازيل 2014، فقد بدا متردداً مرة أخرى عند سؤاله عن خلاف لوف، وقال:«لقد قلت من قبل كل شيء، لدي عقد يمتد حتى 2023 (في بايرن) ولست في حاجة لقول أي شيء آخر».

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم منذ أيام عن اعتذار يواخيم لوف المدير الفني للماكينات عن استكمال تعاقده مع الفريق لما بعد كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

وجاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الألماني، وأكد من خلاله أن رحيل لوف يأتي كرغبة شخصية من المدير الفني الحالي للفريق.

وقال لوف: لقد اتخذت تلك الخطوة بالكثير من الحذر، والفخر والامتنان، لكن في الوقت نفسه لدي الكثير من الدوافع في البطولة الأوروبية.