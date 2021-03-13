شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يخسر أمام هليوبوليس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي أمام هليوبوليس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة هليوبوليس، وانتهت بفوزه بنتيجة 71-67.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الصيد بنتيجة 84-53، ضمن منافسات الدوري.

وينتظر أن يعقد على هاشم المدير الفنى لفريق السلة بالأهلى جلسة مع الفريق غدا لمناقشة أسباب الخسارة والاخطاء التى وقع فيها اللاعبات لتجنب تكرارها خلال الفترة القادمة، كما يدرس المدير الفنى وضع برنامج خاص للفريق خلال الفترة المقبلة للوصول باللاعبات الى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد فى المباريات وتحقيق الانتصارات من أجل تعويض الخسارة من هليوبوليس.