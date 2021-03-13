شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مثير يحسم لقاء المصري أمام إنبي في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء المصري البورسعيدي ضد إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

استمرت المباراة سلبية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقدم إنبي في الدقيقة 89 عن طريق المدافع رامي صبري من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب ايزي ايمكيا في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 23 نقطة في المركزالسادس، وارتفع رصيد إنبي إلى 24 نقطة في المركزالرابع.