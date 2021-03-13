شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يحذر اللاعبين من الاعتماد على الكرات الطويلة أمام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي استعداداته للقاء طلائع الجيش والمقرر إقامته بعد غد الثلاثاء، على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

بدأ المران بمحاضرة قصيرة طالب فيها دراجان يوفيتش المدير الفنى لاعبيه ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة، ثم أدى الفريق بعض الوحدات البدنية تحت قيادة المدرب جيفاد مخطط أحمال الفريق.

انتهى المران بتقسيمة مصغرة شدد فيها الجهاز الفنى على الاستمرار فى نقل الكرة وعدم الاعتماد على الكرات الطويلة مع بعض التعليمات للظهيرين الأيمن والأيسر بضرورة إتقان العرضيات.