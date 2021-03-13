شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق فوزه الرابع على التوالي لأول مرة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مستواه المميز بعدما حقق الفوز في ٤ مباريات على التوالي سواء في بطولة الدوري الممتاز أو كأس الكونفيدرالية الأفريقية أو كأس مصر.

وخلال الفترة الأخيرة يقدم فريق بيراميدز مستويات مميزة تحت قيادة الأرجنتيني أروابارينا وذلك بعدما كانت النتائج متذبذبة معه في بداية الموسم الجاري.

يذكر أن بيراميدز كان قد فاز على المصري البورسعيدي ثم أسوان قبل أن يتخطي نكانا في الكونفيدرالية واليوم حقق الفوز على العبور في كأس مصر.