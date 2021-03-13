شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح تحقيقًا حول أسباب تجدد إصابة علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الغموض حول أسباب تجدد إصابة على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى والتى أبعدته عن السفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب المقررة الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ما دفع لجنة التخطيط لفتح تحقيق مع الجهاز الطبى لمعرفة أسباب طول فترة علاج اللاعب وتجدد الإصابة .

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن لجنة التخطيط قررت فتح التحقيق ومطالبة الجهاز الطبى لجلسة خاصة عقب عودة البعثة من الكونغو للاستماع إلى كلام الدكتور أحمد أبوعبلة بشأن علاج معلول.

وغادر على معلول إلى تونس بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه لعدة أسابيع مقبلة.

وتخلف معلول عن السفر مع الأهلي لرحلة الكونغو لخوض لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا، بسبب تجدد إصابته في العضلة الخلفية، رغم غيابه منذ فبراير الماضي.

وسيتابع معلول حالته وآخر التطورات الخاصة بالإصابة مع طبيب منتخب تونس، خصوصا أنه مستدعى للانضمام لمنتخب بلاده، لكن الإصابة ستبعده عن المشاركة مع نسور قرطاج في مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وأوضح مصدر داخل الأهلى أن إصابة معلول تحتاج ما بين 3 أسابيع إلى شهر، من أجل العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.