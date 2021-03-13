شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الفرنسي كارتيرون فى أول مباراة مع الزمالك بولايته الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفرنسى باتريس كارتيرون لقيادة الزمالك مجددا، خلفا للبرتغالى جايمى باتشيكو الذى ترك الفريق بعد الفوز على سيراميكا في الدورى بهدفين نظيفين، وستكون بداية الفرنسى أمام الترجى التونسى في إطار مباريات الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

ويأمل عشاق القلعة البيضاء أن يحقق المدرب الفرنسي الفوز على الترجى وإعادة آمال الفريق من جديد والاقتراب خطوة لخطف إحدى بطاقتى العبور، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بعد التعادل السلبى فى مباراتين والسقوط فى واحدة أمام الترجى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يقبع مولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، وأخير يتذيل تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

ويتسلح كارتيرون ببدايته المميزة مع الزمالك فى ولايته الأولى، حيث حقق الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة الدوري المصري، كما نجح فى الفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين نظيفين، وهو ما يأمل فى تحقيقه على حساب الترجى التونسى الذى نجح كارتيرون في الفوز عليه في مباراتين من ثلاثة لقاءات واجهه فيها في الولاية الأولى.

وكان كارتيرون تولى تدريب الزمالك الموسم الماضى خلفا لـ ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو"، وقاد الفارس الأبيض فى 31 مباراة خلال الفترة من 4 ديسمبر 2019 وحتى 13 سبتمبر 2020، فاز فى 19 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، صاحب الـ50 عاماً توج ببطولتى كأس السوبر المصرى، والسوبر الأفريقى مع الزمالك، وقاد الفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت له تجربة سابقة مع وادى دجلة ثم الأهلى.