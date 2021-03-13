شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المصري وإنبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد مباراة وحيدة بمنافسات الدوري المصري جمعت فريقي المصرى وإنبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى إنبي للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق الأهداف عن مصر المقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعدما خاض 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 11 ومازال لديه لقاء مؤجل.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويحافظ الزمالك على صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وإنبي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

تعادل إنبي مع المصري 1/1

تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: عصام ثروت،خط الدفاع: حجاج عويس،عمرو موسي ،إسلام صلاح،أحمد شديد قناوى،خط الوسط: إيزي إيميكا،جريندو،فريد شوقى،أحمد رفعت،عمر كمال عبد الواحد،خط الهجوم،أحمد جمعة.

بينما دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الوسط: صلاح ريكو،دينوبيتر،مهاب ياسر،محمد إسماعيل،كريم طارق،خط الدفاع: رامى صبري،إبراهيم يحيى،كريم فؤاد،على فوزي،خط الهجوم: إيبوكا.