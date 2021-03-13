شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم السبت 13 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 13 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها سفر على معلول، ظهير أيسر الأهلى إلى تونس لاستكمال فترة التأهيل فى بلاده تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، على هامش معسكر منتخب بلاده خلال شهر مارس الجاري

على معلول يسافر تونس للعلاج مع طبيب منتخب بلاده

يسافر على معلول، ظهير أيسر الأهلى، إلى تونس لاستكمال فترة التأهيل فى بلاده تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، على هامش معسكر منتخب بلاده خلال شهر مارس الجاري.

إنبي يتعادل مع المصري 1 - 1 فى الدوري

تعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل لإنبي رامى صبري فى الدقيقة 90 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل إيزي إيميكا للمصري فى الدقيقة 92 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

قررت إدارة نادي الزمالك تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وجاء تعيين وليد إبراهيم خلفا لعمرو عبد السلام، الذي تم توجيه الشكر له اليوم، على أن يبدأ وليد ابراهيم عمله بداية من تدريب الغد.

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، بخالص التعازى لـجوهر نبيل، عضو مجلس إدارة الأهلي، فى وفاة والده، الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون.

بيراميدز يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على العبور 4 / 1 تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 بكأس مصر بعد الفوز على فريق العبور بنتيجة 4 / 1 فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر فى اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الدفاع الجوي. جاءت أهداف بيراميدز فى الدقائق 5 و 72 و 79 و 90+3 عن طريق كل من إسلام عيسي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وجون أنطوى، بينما أحرز هدف العبور كريم أحمد فى الدقيقة 49. كشف حمدى شعبان، سفير مصر فى الكونغو، أن الطائرة التى تقل بعثة الأهلى المتوجهة إلى الكونغو لمواجه فيتا كلوب الثلاثاء المقبل ستصل فى التاسعة بتوقيت القاهرة، مشيراً إلى أنه ينسق مع سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الأحمر بشأن ترتيبات إقامة الأهلى فى الكونغو.

أكد الجهاز الطبى لنادى الاتحاد السكندرى على جاهزية حارس مرمى الفريق محمد صبحي لخوض مباراة الاتحاد والبنك الأهلي المقرر لها الاثنين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدورى المصري، بعد تعافيه من كدمة الركبة التى لحقت به فى لقاء غزل المحلة الأخير.

أعلن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، وتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار فى مهمته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيادة مران الحراس اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى رسالة لمتابعيه قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

جدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب بخماسية نظيفة خلال مباراة سموحة، أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.