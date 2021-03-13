شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للصالات يؤكد إقامة كأس العالم في ليتوانيا سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة الصالات يؤكدون خلاله إقامة بطولة كأس العالم لكرة الصالات في شهر سبتمبر المقبل بليتوانيا، وعدم إلغائه بسبب فيروس كورونا.

واستقرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة على إعادة تعيين الجهاز الفنى السابق لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح، بعد قرار توجيه الشكر له مؤخرا مع باقى منتخبات الكرة النسائية والشاطئية، نظرا للإنجازات والنتائج الطيبة التى حققها هشام صالح مع الفريق الفترة الماضية.

وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها، بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها، قبل أن تعلن اللجنة إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:

محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات، محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات، على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.

وحقق الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح، ونادر رشاد مدرب عام، وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس، ونواف الوجيه إداري المنتخب أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية، أبرزها الحصول على برونزية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 بعد الفوز على الأرجنتين 4/5 في مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك أربعة أهداف وسجل محمد السيد هدف.

كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور الـ16، وحقق فراعنة الصالات الفوز على كوبا 1/7 وعلى إيطاليا في دور الـ16، 3/4 وسجل اللاعب عبده الاشول الملقب بقاهر إيطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف.