المصري يقتنص تعادًلا مثيرًا أمام إنبي في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق المصري تعادلا مثيرًا أمام إنبي، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ16 بدوري we المصري.

وسجل رامي صبري الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل إيزي إيميكا هدف التعادل للمصري في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة، وصل فريق إنبي إلى 24 نقطة بالتساوي مع المقاصة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، ورفع المصري رصيده إلى 23 نقطة.

ولعب المصري بتشكيل مكون من:

" عصام ثروت، حجاج عويس، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، إيزي إيميكا، فريد شوقي، عمر كمال، جريندو، أحمد رفعت، أحمد جمعة".

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

"محمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، رامي صبري، كريم فؤد، صلاح ريكو، دينو بيتر، أوبوكا، محمد إسماعيل، كريم طارق، مهاب ياسر".

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة مع حلول الدقيقة 7 من زمن اللقاء لصالح فريق إنبي، بعد تسديدة من كريم طارق، لكن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق البترولي من التقدم.

وخلال أول 15 دقيقة من زمن اللقاء، تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، مع وجود أفضلية لفريق إنبي عن طريق بعض المحاولات من المهاجم كريم طارق.

وشهدت الدقيقة 18 تسديد كريم طاريق لتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة خرجت أعلى عارضة مرمى فريق المصري.

وفي الدقيقة 52 خرج إبراهيم يحيى مدافع إنبي ليتلقي العلاج بعدما سقط في أرض الملعب بعد اصطدامه بلاعب المصري أحمد جمعة.

وأهدر أحمد رفعت أخطر فرصة للمصري في الدقيقة 53، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق عمر كمال حولها رفعت بشكل غريب لخارج المرمي.

وأهدر كريم طارق لاعب إنبي هدفا محققا في الدقيقة 64، بعد تمريرة خلف الدفاع لينفرد كريم طارق بالحارس، لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

وسجل رامي صبري الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح فريق إنبي في الوقت القاتل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل إيزي إيميكا هدف التعادل لفريق المصري، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لهدف.