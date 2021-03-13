تسلسل زمني.. الخليج 365 يوضح أزمة إصابة علي معلول مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي قائمة أبناء الرداء الأحمر التي غادرت إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وخلت القائمة من اسم علي معلول، الظهير الأيسر، التونسي بعد إعلان الطبيب أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب سوف يحتاج إلى فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات من جديد.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس أن علي معلول شعر بآلام في نفس موضع إصابته في العضلة الخلفية ‏خلال المرحلة الأخيرة من التأهيل، وتم إجراء سونار وبشكل مبدئي يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي جديد يستمر من أسبوعين إلى ثلاثة.

ومع تجدد إصابة علي معلول بمزق في العضلة الخلفية سادت حالة من الحزن الشديد لدى اللاعب وحصل على إذن باستكمال برنامجه التاهيلي في بلاده، خاصة أن الفريق الأحمر ليس مرتبطاً بأي مباريات في الفترة المقبلة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب الأجندة الدولية، بخلاف مواجهة فيتا كلوب المقبلة، المقرر لها الثلاثاء والتي يغيب عنها اللاعب للإصابة.

ويكشف الخليج 365 تفاصيل أزمة إصابة معلول وسر حزنه الشديد لتجددها في السطور التالية.

- تعرض علي معلول للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال العالم للأندية، التي جرت في الثامن من فبراير الماضي.

- طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة قال عقب نهاية المباراة: "معلول تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية، فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد أن اشتكى من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة»، وأضاف أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.

- في التاسع من فبراير وهو اليوم التالي لإصابة علي معلول في مواجهة بايرن ميونيخ قال أحمد أبوعبلة للموقع الرسمي لناديه: "تم وضع برنامج علاجي للتونسي علي معلول، لاعب الفريق، من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، يخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة، من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة"، وأضاف أن فرص لحاق اللاعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قائمة، وهناك برنامج علاجي بدأ اللاعب في تنفيذه، مؤكدًا أن الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة خاصة أن حالة اللاعب جيدة ومبشرة، وأن العمل مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد على الصعيد الطبي للمباراة.

- مصدر بالأهلي رفض الكشف عن اسمه قال في تصريحات خاصة أنه تم تصنيف إصابة معلول على أنها شد في العضلة الخلفية، وتم وضع برنامج تأهيلي مكثف يومي 9 و10 لتجهيزه لمواجهة بالميراس في صراع المركز الثالث والرابع، وأجرى عمليات الإحماء للدفع به قبل نهاية المباراة ليشارك في تسديد ضربات الجزاء لكن صافرة الحكم كانت رحيمه باللاعب التونسي وقتها.

- وأضاف المصدر أنه عقب العودة خضع معلول لفحص طبي وأشعة رنين أثبتت أن إصابته تطورت إلى مزق في العضلة الخلفية وصل إلي 5 مللي وهو ما يشير إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة.

- خضع معلول لبرنامج تأهيلي عقب العودة للقاهرة، ولم يتم الإعلان بأي شكل عن أن إصابة معلول بمزق في العضلة الخلفية وليست شدا.

- رغم أن بروتوكول مزق العضلة الخلفية يفرض عدم المجازفة بعودة اللاعب للتدريبات قبل مرور 5 أسابيع على الأقل، لكن طبيب الفريق خرج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي يوم 21 فبراير الماضي وقال إن معلول سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل ولمدة 48 ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية، على أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات عقب مواجهة سيمبا التنزاني التي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

- في الثالث من مارس الحالي خرج أبوعبلة بتصريح جديد قال فيه إن هناك تحسنا في حالة علي معلول بعد أن قطع شوطاً كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأضاف أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية، وهو مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

- يوم الخميس الماضي كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن معلول سينتظم في مران الفريق السبت (اليوم) بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له الأيام الماضية.

- في نفس اليوم خاض اللاعب تدريبات شعر خلالها بألم، ما استدعى خضوعه لأشعة، ظهرت نتيجتها أمس، أثبتت إصابته بمزق جديد في العضلة الخلفية 3 مللي، وبالتالي سيغيب فترة لن تقل عن أسبوعين من جديد.

- مصدر بالأهلي قال لمصراوي اليوم إن اللاعب يشعر بحزن شديد مما حدث معه وطلب من الجهاز الفني السفر إلى بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي هناك، وتمت الموافقة على ذلك، خاصة أن اللاعب يرى أن المزق القديم للعضلة الخلفية لم يلتئم وكان يشعر بألم فيه.