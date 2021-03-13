إبراهيم مدربًا مؤقتًا لحراس الزمالك.. ومفاضلة بين ثنائي أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قرر نادي الزمالك اسناد مهمة تدريب حراس المرمى إلى وليد إبراهيم بعد استقالة عمرو عبدالسلام لحين الاستقرار على الأجنبي الذي سيتولى المهمة تحت قيادة المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن النادي في الوقت الحالي يدرس التعاقد من أجنبي لتولى هذا المنصب في الفترة المقبلة.

واستقال عمرو عبدالسلام عن تدريب حراس مرمى الزمالك بعد اقالة المدير الفني البرتغالي السابق للفريق جايمي باتشيكو، وتتجه النية في الوقت الحالي نحو التعاقد مع مدرب حراس أجنبي.

ويدرس الزمالك التعاقد مع جروتز مدرب حراس الزمالك في عهد كريستيان جروس كما أن أوليفيرا مدرب حراس التعاون مع كارتيرون بين أبرز المرشحين لتولى هذا المنصب.

وعمل وليد إبراهيم من قبل في قطاع الناشئين بنادي الزمالك إضافة إلى تجارب عديدة في أندية أخرى بالدوري الممتاز.