نتيجة مباراة الوحدات والجليل في نهائي درع الاتحاد الاردني “تتويج تاريخي للإربدي”

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات والجليل في نهائي درع الاتحاد الاردني، والتي شهدت تتويجًا هو الأول للفريق الإربدي في تاريخه.

نجح فريق الجليل في تحقيق المفاجئة بإقتناص لقب بطولة درع الاتحاد الاردني، بعدما فاز على حامل اللقب “الوحدات” بركلات الترجيح (6-5).

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم الوحدات بهدفٍ سريع في الثانية (37)، عن طريق محترفه اللبناني أحمد زريق الذي روض تمريرة بالخطأ من لاعب الجليل وأطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت في العرضة ودخلت شباك النادي الإربدي.

وسجل فريق الجليل هدف التعادل في الدقيقة (20)، بعدما تحصل على ضربة جزاء بعد لمس للكرة من مدافع الوحدات داخل منطقة الـ18، تولى تنفيذها “سليمان أبو زمع” بنجاح في شباك المارد الأخضر.

وحسم الجليل اللقاء لصالحه بعدما نجح في تسجيل 6 ركلات ترجيح، عن طريق كل من “عمار البطاينة وقصي نمر ومحمد العدوان وسليمان أبو زمع وفارس غطاشة وعاصم القضاة”، فيما أهدر صدام شهابات الركلة الوحيدة الضائعة على الفريق الإربدي.

في المقابل أحرز نادي الوحدات 5 ركلات عن طريق، “فراس شلباية وأحمد إلياس ومحمد الدميري وطارق خطاب وأنس العوضات”، وأهدر المارد الأخضر ركلتي ترجيح بواسطة “أحمد زريق وصالح راتب”.

وسجل بذلك نادي الجليل الذي تشكل من قبل مخيم للاجئين الفلسطينيين في إربد، إنجازًا تاريخيًا، حيث توج بأول لقب له في المسابقات المحترفة وهو الذي صعد حديثًا لمصاف الأندية الكبرى.

بينما تجمد رصيد نادي الوحدات من لقب درع الاتحاد الاردني عند 10 ألقاب، آخرها في الموسم الماضي 2020، عندما حققه على حساب نادي “الرمثا”.

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