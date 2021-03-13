فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الكويت والنصر في الدوري الكويتي stc “عرضيات العكايشي تُأتي بثمارها”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة الكويت والنصر في الدوري الكويتي stc، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، والتي شهدت تألق المخضرم التونسي “أحمد العكايشي” الذي صنع هدفي العميد.

فاز نادي الكويت على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب العميد، لتبقى آماله قائمة في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الكويتي stc.

وأخذ فريق النصر الأسبقية عن طريق المهاجم النيجيري “دينيس سيسوغ” عند الدقيقة (13).

ولم ينتظر نادي الكويت كثيرًا حتى أدرك التعادل عن طريق “يوسف ناصر” في الدقيقة (24)، بعدما قابل عرضية التونسي المخضرم أحمد العكايشي من الجهة اليمنى برأسية قوية في شباك النصر.

وقدم أحمد العكايشي هدية أخرى، ولكن هذه المرة لمواطنه “رامي البدوي”، حيث قام بإرسال عرضية أخرى من نفس المكان مع بداية الشوط الثاني أرتقى لها المدافع التونسي برأسية في الشباك النصراوية.

وكان فريق الكويت قريبًا من تسجيل هدفًا ثالثًا لولا رعونة “أحمد الرياحي” الذي أضاع فرصتين محققتين للتسجيل، لينتهي اللقاء بفوز العميد على النصر بنتيجة (2-1).

وبتلك النتيجة رفع نادي الكويت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع النصر، صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “القادسية”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “العربي” الذي سيواجه نادي “الساحل” لحساب الجولة الحالية

الهدف الأول لفريق النصر “دينيس سيسوغ”

هدف التعادل لفريق الكويت “يوسف ناصر”

الهدف الثاني لفريق الكويت “رامي البدوي”

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