هنأ ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي باتريس موتسيبي بمناسبة تزكيته رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وجاءت تهنئة المسحل خلال لقائه بموتسيبي على هامش الجمعية العمومية العادية الـ 43 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي عقدت بالعاصمة المغربية، وأقيمت تحت شعار “الوحدة، المستقبل وكرة القدم الأفريقية”. وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الاتحادين السعودي والأفريقي ضمن إطار خطة اتحاد الكرة السعودي لتعزيز الشراكات والعلاقات القارية والاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم. كما قدم المسحل باسم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعوة رسمية لموتسيبي لزيارة السعودية لخلق مزيد من التعاون المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر المسحل يهنئ باتريس موتسيبي برئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.