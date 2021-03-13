بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “مانشستر سيتي وفولهام”، في أهم مباريات اليوم السبت 13-3-2021، ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت البريطانية 1.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وساوثامبتون على ملعب كرافين كوتاج، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

قبل شهر، كان فولهام على بعد عشر نقاط من منطقة الأمان، والآن بعد فوزه على ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي، سيحتاج الفريق اللندني إلى نقطة واحدة من مواجهة اليوم أمام “مانشستر سيتي” من أجل الخروج من دائرة الهبوط.

وتحسن فولهام كثيرًا خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته السبع السابقة في الدوري الانجليزي، بعد أن خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات فقط من 21 مباراة سابقة، ويحتاج الفريق إلى مزيد من العمل فيما يخص خط الهجوم الذي سجل هدفًا وحيدًا في آخر 4 مباريات على ملعب كرافين كوتاج.

وتحمل مواجهة فولهام لفريق مانشستر سيتي ذكريات مزعجة لصاحب الأرض اليوم، حيث حقق السيتيزينس الفوز في آخر 10 مباريات جمعت الفريقين، كما سجل 29 هدفًا مقابل 3 أهداف للفريق الأبيض.

في المقابل، عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات من جديد عبر بوابة “ساوثامبتون” في الجولة الماضية، وذلك بعد خسارته أمام جاره الغريم “مانشستر يونايتد”.

وتعد مباراة مانشستر سيتي الماضية هي الـ23 في الدوري الانجليزي الذي يسجل فيها الفريق 5 أهداف منذ تولى بيب جوارديولا مهمة تدريبه في موسم 2016/2017.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 68 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه “مانشستر يونايتد”، مع الأخذ في الاعتبار ان السماوي لعب مباراة زائدة عن الشياطين الحمر.

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