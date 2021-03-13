فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد والتشي فى الدوري الاسباني “بنزيمة يصطاد برأسية”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ريال مدريد والتشي فى الدوري الاسباني، فى إحدي مباريات اليوم السبت 13 مارس 2021، لحساب الجولة 27.

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2-1، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الاسبانية مدريد..

تقدم إلتشي بهدف مفاجئ بعد مرور ساعة من ضربة رأس داني كالبو واصطدمت الكرة بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى بعد مطالبات من الفريقين بالحصول على ركلة جزاء.

ودفع المدرب زين الدين زيدان بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش بعد التأخر فورا وأتت التغييرات بثمارها حين مرر كروس ركلة ركنية قصيرة إلى مودريتش وأرسل اللاعب الكرواتي الكرة إلى بنزيمة الذي بالكاد قفز ليدرك برأسه التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 73.

وخطف بنزيمة، الذي منح ريال التعادل 1-1 مع مضيفه المتصدر أتليتيكو مدريد بهدف متأخر الأسبوع الماضي، هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة برشلونة ووهويسكا يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز السابع عشر للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية عشر لإلتشي في الدوري الاسباني هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

واستعاد ريال مدريد اليوم فى مواجهة التشي مجهودات كل من قائد الفريق الملكي “سيرخيو راموس” “وإيدين هازارد” بعد غياب طويل بسبب الإصابة،

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم إلتشي “داني كالفو”

هدف تعادل ريال مدريد “بنزيمة” 1-1

هدف ريال مدريد الثاني “كريم بنزيمة” 2-1

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