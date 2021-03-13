فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني “ليفاندوفسكي يعادل فيشر”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة “بايرن ميونخ وفيردر بريمن” في الدوري الالماني، والمقامة على ملعب فيسير شتاديون، بإدارة من الحكم الألماني مانويل جرافي.

حقق بايرن ميونخ فوزًا سهلًا على “فيردر بريمن” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في عقر داره، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الالماني.

وافتتح لاعب خط الوسط “ليون جوريتسكا” الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ عند الدقيقة (22)، بعدما نفذ جوشوا كيميش ضربة ركنية من الجهة اليسرى، لمسها توماس مولر لتصل إلى جوريتسكا الذي اسكنها في الشباك برأسية.

وضاعف “سيرج جنابري” النتيجة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة (34)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ذهبية من توماس مولر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري على فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استغل “روبيرت ليفاندوفسكي” تمريرة أخرى من توماس مولر بعد عرضية أتت من الركنية، ليسجل المهاجم البولندي الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ عند الدقيقة (67).

وبهذا الهدف عادل روبرت ليفاندوفسكي الأسطورة “كلاوس فيشر”، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الالماني برصيد 268 هدفًا.

وفي الدقيقة (86)، سجل بريمن هدفه الوحيد عن طريق “نيكلاس فولكروغ”، وذلك بعدما ارتدت تسديدة راشيكا من يد نوير ليضعها المهاجم الألماني في الشباك بسهولة.

ويهذا الانتصار عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 58 نقطة، فيما توقف بريمن عند 30 نقطة في المركز الـ12.

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