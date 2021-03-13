تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني، والمقامة على ملعب فيسير شتاديون، بإدارة من الحكم الألماني مانويل جرافي.

حافظ “بايرن ميونخ” على صدارته لجدول ترتيب الدوري الالماني، بفوزه على “فيردر بريمن” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في عقر داره.

وهدد فيردر بريمن الفريق البافاري منذا الدقائق الأولى عن طريق أوجوستينسون الذي أطلق تسديدة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، وصلت سهلة في يد الحارس مانويل نوير.

ورد سيرج جنابري لفريق بايرن ميونخ بتسديدة صاروخية معتادة علت العارضة بقليل، كما أرسل كيميش بعدها مباشرة، تسديدة على الطائر، سلكت مسار تسديدة زميله.

وافتتح لاعب خط الوسط “ليون جوريتسكا” الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ عند الدقيقة (22)، بعدما نفذ جوشوا كيميش ضربة ركنية من الجهة اليسرى، لمسها توماس مولر لتصل إلى جوريتسكا الذي اسكنها في الشباك برأسية.

وضاعف “سيرج جنابري” النتيجة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة (34)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة ذهبية من توماس مولر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البافاري على فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استغل “روبيرت ليفاندوفسكي” تمريرة أخرى من توماس مولر بعد عرضية أتت من الركنية، ليسجل المهاجم البولندي الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ عند الدقيقة (67).

وفي الدقيقة (86)، سجل بريمن هدفه الوحيد عن طريق “نيكلاس فولكروغ”، وذلك بعدما ارتدت تسديدة راشيكا من يد نوير ليضعها المهاجم الألماني في الشباك بسهولة.

ويهذا الانتصار عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 58 نقطة، فيما توقف بريمن عند 30 نقطة في المركز الـ12.

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