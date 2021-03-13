صفقات برشلونة | جوان لابورتا يتقدم باقتراح مريح لادارة يوفنتوس بخصوص ديبالا

يتواصل سيل الاخبار عن صفقات برشلونة المتوقعة من بعد وصول جوان لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني بقصة جديدة عن استغلال وضعية الارجنتيني باولو ديبالا الذي قد يكون ضحية لاستمرار رونالدو في تورينو.

وقالت مصادر لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، إن الرئيس الجديد لنادي برشلونة “جوان لابورتا” يمكن أن يمنح حلاً مريحاً للسيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعرض صفقة تبادلية بين الجانبين، كما حدث الصيف الماضي بين ميراليم بيانيتش وآرثور ميلو.

وذكرت الصحيفة الايطالية، نقلاً عن راديو ميركاتو الايطالي، أن إمكانية إبرام صفقة تبادل ينضم بموجبها باولو ديبالا إلى برشلونة، و أنطوان جريزمان إلى يوفنتوس واردة جداً، رغم صعوبة الأمور لكون مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، هو أولوية النادي الكتالوني حالياً مع جوان لابورتا.

يذكر أن جوان لابورتا انتخب رئيساً جديداً لنادي برشلونة يوم الأحد الماضي، بعد التفوق على منافسيه توني فريشكا، و فيكتور فونت، في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة، ليعود إلى إلى رئاسة النادي بعد الفترة الأولى 2003-2010 باحثاً عن تكرار نجاحات الماضي.

وجعل الفشل الكبير في دوري أبطال أوروبا، بجانب الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم جراء فيروس كورونا، ادارة نادي يوفنتوس الإيطالي، بقيادة أندريا أنيللي بحاجة ماسة إلى المال في الصيف القادم.

وخرج يوفنتوس بقيادة المدير الفني الشاب “اندريا بيرلو” من دوري الابطا دور الـ 16، على يد بورتو البرتغالي، بعد الخسارة 2/1 في الذهاب، والفوز 2/3 في تورينو، كما يقترب النادي من خسارة لقب الدوري الايطالي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ما سيضيف أعباء مالية كبيرة على كاهل إدارة أنيللي.