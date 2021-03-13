عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام إلتشي في الدوري الاسباني “عودة راموس”

أعلن المدرب “زين الدين زيدان” تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام إلتشي في الدوري الاسباني، والتي شهدت عودة القائد “سيرخيو راموس” الذي غاب عن الفريق الملكي قرابة الشهرين.

وسيرافق راموس في قلب الدفاع الفرنسي “رفاييل فاران”، على أن يلعب “ناتشو فيرنانديز” في مركز الظهير الأيمن، و”فيرلاند ميندي” في الرواق الأيسر.

فيما استعاد ريال مدريد النجم البلجيكي “إيدين هازارد” حيث سيجلس على دكة البدلاء بعد غيابه لفترة ليست بالقصيرة، وسيبدأ زيدان بكريم بنزيمة في خط المقدمة بالإضافة إلى فينسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز.

وتقام مواجهة ريال مديد والتشي على ملعب “ملعب ألفريدو دي ستيفانو” بالعاصمة الاسبانية مدريد، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش.

يُنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما تُنقل على قناة ماكس سبورت 4 البلغارية.

تشكيلة ريال مدريد الاساسية امام إلتشي في الدوري الاسباني

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – سيرخيو راموس – رفاييل فاران – ناتشيو فيرنانديز

كارلوس كاسيميرو – إيسكو – فيديريكو فالفيردي

فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز.

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