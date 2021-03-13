الدروي الفرنسي | استمرار غياب نيمار عن باريس سان جيرمان للإصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة بالعضلة المقرّبة، عن مواجهة ضيفه نانت الأحد في الدوري الفرنسي.

كما سيغيب عن المواجهة الظهير الايطالي أليساندرو فلورينزي، مواطنه المهاجم مويز كين ولاعب الوسط الاسباني أندر هيريرا.

ويتابع المهاجم البرازيلي “عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة”، بحسب نادي العاصمة الفرنسية.

اصيب نيمار في 10 فبراير الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعًا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

لكن النادي المملوك قطريًا لا يرغب بالمخاطرة بنجمه البرازيلي الأغلى في العالم (222 مليون يورو)، وذلك قبل مواجهتين هامتين في الدوري ضد ليون في 21 الجاري وليل في 3 أبريل، بالاضافة إلى دوري أبطال أوروبا حيث تأهل الى ربع النهائي على حساب برشلونة الاسباني.

ويحتل باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل، فيما تعثر ليون الثالث مع رينس (1-1) الجمعة وعجز عن اقتناص الصدارة موقتًا.