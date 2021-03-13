أسدل الستار يوم أمس الجمعة 12 مارس 2021 على منافسات الجولة الـ20 من الدوري السوري الممتاز، والذي شهد 7 مباريات لعبت كلها فى نفس التوقيت.

واصل تشرين الساحلي صدارته لجدول ترتيب الدوري السوري عقب فوزه على ضيفه الوثبة 3-1، موسعاً الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني فريق الجيش الى 5 نقاط.

بهذه النتيجة وصل فريق تشرين الى الفوز رقم 14 فى الدوري السوري هذا الموسم مسجلاً أعلي نسبة فوز بين كل الفرق، وأعلي نسبة تهديف بـ33 هدف.

وأكتسح فريق الجيش ضيفه فريق الساحل بخماسية مقابل هدف، ليواصل ملاحقته للمتصدر تشرين، بينما عمق جراح ضيفه الذي تلقي خسارته الثانية عشر هذا الموسم ولم يحقق الفريق إلا فوزاً وحيداً.

كما دخل فريق حطين الى المنافسة على اللقب بعد ان حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام الطليعة، ليأتي خلف الجيش (الوصيف) بفارق نقطة، وبفارق 6 نقاط خلف تشرين (المتصدر).

وتقدم الوحدة الى المركز الرابع بجدول الترتيب بعد ان حقق فوزاً مستحقاً خارج ملعبه امام حرجله بثلاثية نظيفة، مستغلاً بذلك تعثر فريق الكرامة (خامس الترتيب) الذي تعادل امام ضيفه الفتوة 1-1.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة 21 فى الدوري السوري الممتاز يوم 17 مارس 2021، بسبع مواجهات تقام كلها فى نفس التوقيت الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.

إليكم جدول ترتيب الدوري السوري بعد نتائج مباريات الجولة 20

1- تشرين 46 نقطة

2- الجيش 41 نقطة

3- حطين 40 نقطة

4- الوحدة 38 نقطة

5- الكرامة 38 نقطة

6- الطليعة 30 نقطة

7- جبلة 26 نقطة

8- الاتحاد 24 نقطة

9- الوثبة 23 نقطة

10- الشرطة 22 نقطة

11- حرجلة 18 نقطة

12- الفتوة 10 نقاط

13- الساحل 10 نقاط

14- الحرية 8 نقاط

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