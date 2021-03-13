الدوري السعودي | تصريحات لوشيسكو تُحير جماهير الهلال!

انقسمت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، لتصريحات المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، التي تم تداولها على نطاق واسع في الساعات الماضية، حيث أعرب عن استياءه الشديد من طريقة التضحية به من تدريب الفريق السعودي.

وكان لوشيسكو قد تحدث لصحيفة “برو سبورت” الرومانية، وقال: “لا أعتقد أن كرة القدم ناكرة للجميل، لكن هذه هي الحياة، كان من الصعب عليّ مغادرة الهلال، خصوصًا بعد فوزي بالبطولة الآسيوية”.

وأضاف: “في كرة القدم تصل إلى النجاح بعد مرورك بصعوبات عدة، وكثير من الإحباطات التي يتوجب عليك قبولها، لتساعد نفسك على تخطيها في المستقبل”.

وتابع المدرب الروماني: “خلال وداعي للهلال بكيت، هذا أمر طبيعي لأني قضيت 8 أشهر معهم، وحققت ثلاثية تاريخية. لم أتوقع أن يستغنوا عني بهذه السهولة، بعدما بنيت فريقًا قويًا تحقيقًا لرغبة الإدارة. قدمنا أداء كبيرًا لأننا عملنا على ربط العلاقات المهمة والعميقة بين الموظفين واللاعبين والإدارة، لذلك كان الفراق حزينًا”.

وأنهى بقوله: “الهلال يغير المدربين باستمرار، أنا وكوزمين المدربين الأكثر استمرارًا منذ سنوات، لكن أعتقد أن وضعي كان مميزًا لأني فزت بالحد الأقصى من البطولات. تمنيت لو تحلت إدارة الهلال ببعض الصبر حتى نهاية الموسم، لأن الفريق كان يحتاج الوقت ليستعيد مستواه. كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الهلال، ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها”.