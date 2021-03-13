الدوري السعودي | حقيقة إصابة محترف النصر مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي!

تعرض محترف نادي النصر، جونزالو مارتينيز، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الماضية أمام الاهلي، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز نصراوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وغادر اللاعب الأرجنتيني الملعب عند الدقيقة الـ71 للإصابة، وقد أظهرت اللقطات سقوطه دون احتكاك مع أحد ومعاناته من آلام كبيرة على مستوى الركبة.

وكشفت المصادر أن الكشف المبدئي الذي أجراه اللاعب أصبت أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وأشارت إلى أن الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها مارتينيز ستكون للتأكد من ذلك التشخيص والوقوف على مدة العلاج والتأهيل.

وكان حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” قد ذكر أن الفحوصات الأولية أوضحت إصابة اللاعب في الركبة، وأنه سيجري اليوم السبت كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة ومدة العلاج.

من جانبه، طمأن المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، جماهير العالمي وأكد أن مارتينيز لا يعاني من إصابة الرباط الصليبي، لكنه يعاني من تمدد الرباط الجانبي للركبة، وأشار إلى أن اللاعب سيغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.