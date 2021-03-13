الميركاتو السعودي | مفاجأة مُنتظرة لجماهير الاتحاد السعودي

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كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد السعودي أن مدرب الفريق، فابيو كاريلي، تلقى اتصالات من جانب إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، للحديث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن إدارة الاتحاد تريد تجديد عقد كاريلي، لمدة عام إضافي، بغض النظر عن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى لتوفير الاستقرار لفريق الكرة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، وتنوي أيضًا تجديد عقود اللاعبين التي شارفت على الانتهاء.
وأكدت المصادر أنه في حال تجديد الاتحاد مع كاريلي لعام جديد، سيكون المدرب البرازيلي قد استمر مع الفريق لثلاث سنوات متتالية، وهو أمر لم يحدث للعميد من قبل.
وتعاقد الاتحاد مع المدرب فابيو كاريلي في منتصف شهر فبراير 2020، بعقد يمتد لعام ونصف، خلفًا للمدرب الهولندي هينك تين كات.
وكان الاتحاد قد فاز على الشباب، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب المتصدران.
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