بايرن ميونيخ يعزز صدارته برقم تهديفي جديد لليفاندوفسكي

المنامة - ياسر ابراهيم - عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الالماني في كرة القدم بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.



وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (22) وسيرج غنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفاً.



وسجل نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 86.



يذكر ان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.



وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.



وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم إلى 21 هدفا في 21 مباراة ضده. كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً.



وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت الأحد في ختام المرحلة، علما بأن العملاق البافاري ولايبزيغ سيلتقيان في قمة المرحلة السابعة والعشرين.



وأكد بايرن ميونيخ استعداده الجيد لاستضافة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، علماً بأنه كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 4-1 في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع.



وانتظر بايرن ميونيخ 22 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الدولي غوريتسكا بضربة رأسية إثر ركلة ركنية لتوماس مولر.



وعزز غنابري تقدم النادي البافاري إثر تلقيه تمريرة من مولر داخل المنطقة سددها بيمناه داخل المرمى (35).



وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وترجمها الى هدف ثالث سجله نجمه ليفاندوفسكي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (67)، قبل أن يسجل فولكروغ هدف الشرف لاصحاب الارض بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (85).

المصدر: فرانس برس