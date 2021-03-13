الامارات | موغوروزا تظفر باللقب الأول في "تنس دبي" للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن موغوروزا تظفر باللقب الأول في "تنس دبي" للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الاسبانية غاربينيي موغوروزا المصنفة تاسعة لقب دورة دبي لكرة المضرب بفوزها على التشيكية باربورا كريتشيكوفا 7-6 (8-6) و6-3 السبت في المباراة النهائية.

وهو اللقب الاول للاعبة المصنفة 16 عالميا منذ أن فازت بدورة مونتيري المكسيكية في أبريل 2019.

وقالت موغوروزا التي باتت اول اسبانية تحرز لقب دورة دبي "انه انجاز رائع. دأبت على القدوم إلى هنا لاعوام عدة تواليا وكنت أشعر أني قريبة (من الفوز)، ولكن لم يكن ذلك كافيا. اليوم تمكنت من رفع كأس الفوز".

وتابعت "أنا سعيدة جدا بعد خسارتي لبعض المباريات النهائية على التوالي، للفوز بهذه".

وكانت موغوروزا أقصت في نصف النهائي البلجيكية إيليز مرتنس، ووصلت الى النهائي الثالث لها منذ بداية العام الحالي.

وبعدما خسرت نهائي دورة يارا كلاسيك في أوائل فبراير أمام البطلة المحلية الأسترالية آشلي بارتي، منيت موغوروسا (27 عاما) بالمصير ذاته الأسبوع الماضي في نهائي دورة الدوحة بخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا، قبل أن تحرز لقب دبي.

وهو النهائي الرابع عشر في المسيرة الاحترافية لبطلة رولان غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 2017.

كما رفعت موغوروزا التي تتلمذت على يد مواطنتها الشهيرة كونشيتا مارتينيس عدد ألقابها بالمجمل الى ثمانية.

في المقابل، بلغت كريتشيكوفا (25 عاما) نهائي دبي بفوزها في نصف النهائي على السويسرية جيل تيخمان حارمة منافستها من محاولة الفوز بلقبها الاحترافي الثالث.

وهي مواجهة النهائي الأولى على الإطلاق بين موغوروسا وكريتشيكوفا وصيفة بطلة دورة نورمبرغ الالمانية عام 2017.

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