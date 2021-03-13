شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير محمد فاروق صانع ألعاب فريق الكرة بنادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والعبور في بطولة كأس مصر.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتسلم محمد فاروق جائزة لاعب المباراة المقدمة من جانب راعي نادي بيراميدز، بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق برباعية والتأهل للدور التالي.