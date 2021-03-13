شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من اللحاق بمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب تجدد إصابة التونسي على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي في حالة من القلق لدي جماهير النادي الأهلي خوفاً من عدم لحاق على معلول بمباراة قمة الدور الأول أمام الزمالك خصوصاً وأنه من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق لما له من قدرات فنية وبدنية عالية فضلاً عن خبرته في مثل هذه المواجهات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 18 من إبريل المقبل ضمن مباريات الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني على معلول من الإصابة بشد من الدرجة الأولي في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني والتي أقيمت في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحه تسببت في غيابه عن المشاركة مع الأهلي طوال الفترة المنقضية.

ويستعد على معلول للسفر إلى تونس للعرض على طبيب المنتخب التونسي لتحديد البرنامج العلاجي الذي يحتاجه اللاعب بعدما حصل على الموافقة على ذلك من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي إنه وفقاً للأشعة والفحوصات التي خضع لها على معلول فإنه يحتاج إلى خمسة عشر يوماً للعلاج ومثلهما للتأهيل ومن ثم سيكون جاهز للمشاركة في المباريات الرسمية على اقصي تقدير يوم 15 من ابريل المقبل أي قبل مواجهة الزمالك بثلاثة أيام كاملة.

وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي إلى الكونغو بدون على معلول لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي والتي يحتاج الأهلي للفوز بها لحسم صعوده إلى الدور قبل النهائي للبطولة.