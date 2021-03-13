شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج غزل المحلة بالجبل الأخضر في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف عند الخامسة مساء غدا «الأحد» الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب نظيره غزل المحلة على أرض ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل المقاولون العرب بقيادة مديره الفنى عماد النحاس اللقاء متسلحا بمعنويات لاعبيه العالية عقب العودة لتحقيق النتائج الإيجابية بعد الفوز على الجونة والتعادل مع مصر المقاصة بعد سلسلة طويلة من النتائج المتواضعة.

ويسعى ذئاب الجبل لاحتلال مركز متقدم وتحسين ترتيبهم بجدول المسابقة، خصوصا أن الفريق يحتل المركز الثالث عشر بـ15 نقطة.

فى المقابل يدخل أبناء المحلة بقيادة خالد عيد المباراة رافعين شعار التحدى والندية لأصحاب الأرض، سعيا للعودة بالنقاط الثلاث واستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق.