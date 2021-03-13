شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطور 6 ملاعب استعدادا لـ «آسيا 2027» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة السعودية، بدأت العمل على تطوير 6 ملاعب، وهي ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، وملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير سعود بن جلوي"الراكة" في الشرقية، وملعب الأمير عبد الله الفيصل، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة، وذلك من أجل تدعيم ملف استضافة كأس آسيا 2027.

وأوضحت الصحيفة، أن أعمال التطوير ستشمل إضافة غرف كبار الشخصيات، وشاشات متطورة، وتعديل غرف الملابس والمراكز الإعلامية، إضافة إلى مقاعد الجماهير.

وشهد ملف السعودية لاستضافة البطولة القارية، وجود 3 ملاعب جديدة في مدينة الرياض والقدية والدمام.

وأشارت المصادر إلى أن هناك وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيزور السعودية في نهاية مارس الجاري، من أجل زيارة الملاعب التي ستحتضن مباريات بطولة آسيا 2027، وتأتي هذه الزيارة الآسيوية ضمن الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

وكان الملف السعودي أعلن اعتماده 30 فندقًا، و39 مستشفى في البطولة، بواقع 15 فندقًا و25 مستشفى في الرياض، تسعة فنادق وستة مستشفيات في جدة، وستة فنادق وثمانية مستشفيات في الدمام.

كما أوضح الملف السعودي تخصيصه ثماني مناطق لتجمع المشجعين، بواقع ثلاث في الرياض، ومثلها في الدمام، ومنطقتين في جدة، مماثلة لمناطق تجمع المشجعين في نهائيات كأس العالم، مزودة بالخدمات المختلفة والشاشات العملاقة.