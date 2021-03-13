شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يستقر على الرحيل عن الاتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر عماد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على الرحيل عن صفوف زعيم الثغر فى نهاية الموسم الجارى، وذلك حال استمرار حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل.

وجاء قرار «السيد» فى ظل توتر العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى الحالى، والذى قرر استبعاد الحارس من التشكيل الأساسى منذ بداية الموسم الجارى، والاعتماد على الحارس الشاب محمد صبحى، القادم من نادى الزمالك، فى الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

ويخوض «السيد» حاليًا تدريبات منفردة بملعب النادى فى سموحة، مع الثلاثى خالد قمر ومحمد عطوة ومحمود رزق، وذلك بناء على قرار «حسن» لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم الفنية فى المباريات المقبلة.

فى سياق آخر، أصبح المدافع الجامايكى داميون لوى، مدافع الفريق السكندرى، مُهدَّدًا بالغياب عن مباراة البنك الأهلى، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى ذلك بسبب إصابة اللاعب فى العضلة الضامة، والتى تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة، التى أُقيمت بينهما الثلاثاء الماضى، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، حيث لم يستطع على أثرها استكمال المباراة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى لحسم مشاركته فى المباراة من عدمها.

يُذكر أن الاتحاد السكندرى يحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 17 هدفًا، وتلقت شباكه 18 غيرها.