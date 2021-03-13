شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطلب عقد جلسة خاصة مع موسيمانى بعد العودة من الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن طلب محمود كهربا المعاقب بالحرمان من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة شهر والتدريب منفردا بعد أزمتة الأخيرة مع بيتسو موسيمانى، تكرار الاعتذار للمدير الفنى والجلوس معه عقب عودة الفريق من رحلة الكونغو وخوض مباراة فيتا كلوب التي ستقام الثلاثاء القادم كخطوة جديدة يأمل كهربا في نجاحها لفك الحظر المفروض عليه بالتدريب المنفرد.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن كهربا وعد بعدم افتعال أي أزمات في المستقبل والالتزام حتى يستطيع المساهمة مع باقى زملائه في انتشال الأهلى من كبوته التي يعانى منها حاليا نتيجة تراجع الأداء على الصعيدين المحلى والأفريقي وتأزم موقفه في مجموعته ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من سيمبا التنزانى والتعادل مع فيتا كلوب 2-2.

وأشار المصدر أن قرار بيع كهربا لم يصدر رسميا حتى الآن ويحاول زملاء اللاعب استغلال تلك النقطة لإقناع موسيمانى بالموافقة على عودة كهربا لخوض التدريبات الجماعية مع الأهلى خاصة أن اللاعب يمر بأزمة نفسية سيئة نتيجة العقوبة المغلظة التي طبقت عليه مؤخرا.

وغادرت بعثة الأهلى اليوم السبت إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب برئاسة العامرى فاروق بعد ما خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى على الاجتماع مع الفريق في الملعب لتحفيزهم على الاجتهاد لتحقيق الفوز والعودة مجددا للمنافسة في المجموعة.