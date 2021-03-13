شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك يُكرم باتشيكو ويؤكد رفضه لعودة كارتيرون (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك السابق، الذي قدم استقالته من اللجنة، على إقامة حفل تكريم للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، والذى وجهت له اللجنة المؤقتة الشكر عقب الفوز مساء الخميس على سيراميكا كليوبترا بثنائية نظيفة.

وكان المستشار محمد عطية قد أعلن تعاطفه مع البرتغالى جايمى باتشيكو، وأكد أنه ضد عودة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، بسبب موقف الأخير ورحيله قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا الموسم الماضى والذى تسبب في ضياع اللقب على الزمالك.

وقام المستشار محمد عطية، بدعوة باتشيكو ومعاونيه البرتغاليين، لحفل تكريم في أحد مطاعم التجمع الخامس، وقام بإحضار «تورتة» للمدير الفنى، عقب تناول وجبة الغداء، ثم قام بإهدائه تيشيرت خاص بنادى الزمالك على سبيل التذكار وتقديرا لجهوده مع الفريق.

تكريم باتشيكو بعد رحيله عن الزمالك

وفي إطار بحث الزمالك عن مدرب لحراس المرمى:

دخل السويسرى توماس جروتر، مدرب حراس الزمالك السابق في جهاز كريستيان جروس، ضمن الترشيحات المطروحة على طاولة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة ناى الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وذلك بعد اعتذار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالقلعة البيضاء، عن الاستمرار في منصبه بعد تولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب الزمالك خلفا لجايمى باتشيكو الذي قررت اللجنة المؤقتة الإطاحة به من القياد الفنية للفريق.

وكان عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الزمالك، قد أعلن رحيله عن الجهاز الفني للفريق، عقب انتهاء مران الفريق اليوم «السبت».

وكتب عبدالسلام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق».

وعلمت «المصرى اليوم»، أن جروتر تم ترشيحه لتدريب الفريق، ويعتبر هو المرشح الأبرز خصوصا وأن جروتر ساهم في ارتفاع مستوى محمود عبدالرحيم جنش خلال فترة عمله بجهاز السويسرى كريستيان جروس.

إلا أن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك اعترض على تواجد مدرب الحراس السويسرى، بحجة عدم وجود أموال في النادى، على الرغم من أن مستحقات جروتر ستتراوح من 7 إلى 10 آلاف دولار شهريا.

ويعتبر السويسرى جروتر من أكثر مدربى حراس المرمى المميزين، الذين مروا على الزمالك، والذي يبلغ من العمر 54 عاما، وسبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزءا من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ بازل السويسري حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال 9 مواسم وحتى اعتزاله موسم 1997- 1998.