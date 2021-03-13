شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب أوروجواي السابق: تلقيت عرضًا أكثر من مرة لتدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خورخي فوساتي المدير الفني السابق لمنتخب أوروجواي عن تلقيه عرضا أكثر من مرة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال فوساتي في تصريحات تليفزيونية: «أخر عرض تلقيته لتدريب الأهلي في سبتمبر الماضي، وكيلي تحدث معي أولا عن اهتمام الأهلي بالتعاقد معي لتدريب الفريق قبل أن أتواصل مع أحد مسوؤلي الأهلي».

وأضاف: «كنت أتمنى التوصل لاتفاق لتدريب الأهلي فهو شرف كبير لي تدريب أفضل فريق في أفريقيا، لكن ظروفي لم تسمح بذلك، الأهلي فريق قوي جدا يمتلك أفضل اللاعبين الذين يستحقون اللعب في أوروبا».

كما أوضح: «الأهلي قدم عرضا قويا في كأس العالم للأندية.. واستحق بالفعل الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية».

وعلى صعيد آخر، أشار فوساتي: «رحيل لويس سواريز عن برشلونة كان أفضل قرار له، اللاعب لم يكن سعيدا في الفترة الأخيرة بسبب كومان، واللاعب وجد نفسه مع أتلتيكو مدريد».

وطارت بعثة الأهلى اليوم إلى الكونغو عبر طائرة خاصة وضمت القائمة التي اختارها موسيمانى كلا من محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - مروان ‏محسن - محمد شريف - أيمن أشرف - بدر بانون - حسين الشحات - أليو ديانج - علي لطفي - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي قفشة - سعد سمير - ناصر ماهر - أكرم توفيق - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر- جونيور أجايي - محمد هاني - مصطفى شوبير - أحمد نبيل ‏كوكا.‏

وكان الأهلي قد خاض ‏مرانه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الكونغو.‏