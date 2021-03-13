شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا يضع خطة استثمارية قوية للإبقاء على ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، التخطيط للاحتفاظ بقائد ونجم الفريق ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع النادي مع نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يستطيع البرغوث التوقيع لأي ناد في الوقت الحالى.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن لابورتا وضع خطة محكمة لمحاولة إقناع ميسي، بالاستمرار مع الفريق الكتالونى خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن لابورتا لديه ثقة أن ميسي يريد البقاء، من خلال تواجده في انتخابات النادي الكتالوني، وصورته مع نجله تياجو في «كامب نو».

وأوضحت أن لابورتا سيقدم عرض التجديد لخورخي ميسي، والد البرغوث، في الأسبوع المقبل، حيث ينتظر الرئيس الانتهاء من إجراء تحليل شامل للوضع المالي للنادي.

وقالت الصحيفة، إن عرض التجديد سيتضمن بالتأكيد انخفاض راتب ميسي، بسبب تراجع الإيرادات، وهذا الأمر يعطي أفضلية لباريس سان جيرمان على برشلونة في سباق التعاقد مع البرغوث، وأضافت أن لابورتا سيعمل على تعويض هذه النقطة من خلال منح ميسي وعودا بإبرام نوعين من الصفقات: الأول يتضمن استثمارا قويا بضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

أما النوع الثاني هو إبرام الصفقات الممكنة في الميركاتو، مثل التعاقد سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي وصديق ليو، ودافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ.

وإلى جانب التعزيزات، سيعمل لابورتا على إقناع ميسي بالبقاء، من خلال الحفاظ على اللاعبين الشباب الذين يعرفهم البرغوث بالفعل، مثل: بيدري وأنسو فاتي ودي يونج.

كما سيحاول لابورتا استغلال علاقة الاحترام المتبادل بين ميسي والمدرب رونالد كومان، لإقناع البرغوث بالاستمرار.