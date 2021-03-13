شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط» الأهلي توجه نصيحة هامة لبيتسو موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصحت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، الجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة بيتسو موسيمانى، بتثبيت مواعيد تدريبات الأهلى لتقام ظهرا لتعود اللاعبين على اللعب في مثل هذه المواعيد خلال رحلاتة الخارجية في القارة الإفريقية والتى تؤثر سلبا على أداء اللاعبين.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع موسيمانى عقب عودة البعثة من الكونغو ومواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا لمناقشته في عدة أمور تساهم في تجنب الخسائر خلال المباريات وأبرزها موضوع أزمة خوض المباريات خلال النهار، وغيرها من الأمور التي تساهم في حل الأزمات التي تواجه الفريق وتسببت في تراجع الأداء خلال الفترة الماضية خصوصا بعد صدمة الخسارة من سيمبا التنزانى والتعادل مع فيتا كلوب 2-2 في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، الثلاثاء المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على مقابلة لاعبي الفريق والجهاز الفني، وذلك عقب المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، قبل السفر إلى الكونغو.

وأوضح الخطيب «لابد أن نتوجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي، ونخوض مباراة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية.. ما كان يجب أن نكون في هذا الموقف، لكن ثقتنا فيكم كبيرة».

وتابع للاعبين «أنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال».

وشدد رئيس الأهلي خلال كلمته، على أن لاعبي الفريق تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لافتًا إلى ضرورة بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب، والعودة إلى طريق الانتصارات.

وأكد الخطيب، للاعبين، ثقته وثقة جماهير الأهلي في كل العناصر الموجودة، وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي، وتحقق طموحات الجماهير.

وأتم الخطيب، لقاءه مع اللاعبين بقراءة الفاتحة، ثم استقل بعدها الفريق الحافلة متوجهًا إلى مطار القاهرة للسفر إلى الكونغو على متن طائرة خاصة.