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حسام غالي عن فترة إصابته بكورونا: «مقدرتش أسجد» (فيديو)

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حسام غالي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا عن فترة إصابته بفيروس المستجد «كوفيد 19».

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية: «أصبت أنا وزوجتي بكورونا، وشعرت بتعب شديد أول يوم، وكنت بصلي ومقدرتش أسجد».

وتابع: «أجريت تحليل PCR في اليوم الثاني وطلعت نتيجته إيجابية، ونتيجة زوجتي كانت سلبية وبعدها بيومين أجرينا مسحة جديدة كانت إيجابية».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «الأولاد كانت نتائجهم سلبية الحمدلله، وعزلناهم في مكان آخر، وأنا ولميس زوجتي كل واحد تم عزله في غرفة منفصلة لمدة 21 يوم».

وأوضح حسام غالي أنهم التزموا بالتباعد الاجتماعي طوال فترة الإصابة حتى تعافى كل منهما من الفيروس.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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